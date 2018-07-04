Москва, 4 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. У родителей, супругов, детей появится право быть со своими близкими в тяжелые моменты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о допуске родственников пациентов в реанимацию.

Реанимация med.ru

С просьбой дать людям такую возможность в ходе одной из «прямых линий» обратился к президенту РФ Владимиру Путину актер Константин Хабенский, напомнил Володин.

«Законопроект был внесен нашими коллегами-депутатами. И сегодня мы выходим на принятие решения, которого ждут люди», — отметил он.

Законопроект о доступе родственников в реанимацию был внесен группой депутатов в январе 2018 года, предлагается установить обязанность медицинской организации предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающего реанимационные мероприятия, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с действующими приказами Минздрава возможность посещения реанимаций родственниками остается на усмотрение руководства конкретных лечебных учреждений и не является обязательной.