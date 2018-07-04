Симферополь, 4 июля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В скандальном деле Валерия Подъячего, осуждённого в годы украинской юрисдикции за призывы к воссоединению Крыма с Россией, прокуроры и судьи свели всё к декриминализации преступления, которого в УК РФ никогда не было и нет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал юрист, бывший депутат Верховного совета Крыма Вадим Мордашов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид с вершины Судакской крепости

«Этот механизм аналогичный случаям с ранее осуждёнными во времена СССР за мужеложство, тогда эта статья была исключена из УК РФ и «содомский грех» перестал считаться уголовно наказуемым преступлением. Но реабилитация отличается от декриминализации полным восстановлением прав и репутации в виду ложного обвинения. И другого, отличного от реабилитации, механизма восстановления прав, репутации и доброго имени гражданина в уголовном законодательстве не существует в принципе. С Валерием Подъячим в Крыму этого до сих пор не произошло», — подчеркнул Вадим Мордашов.

По его словам, данный факт красноречиво подтверждает «справка о наличии судимости», которую на днях получил Подъячий из республиканского МВД.

«Таким образом, после отмены приговора украинского суда за «сепаратизм», активисты движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий и Семён Клюев формально продолжают оставаться уголовниками», — резюмировал юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские активисты организации «Севастополь-Крым-Россия» уже пятый год не могут добиться справедливости в отношении своих лидеров, осуждённых украинским судом в далёком 2011 году. 10 апреля Государственная дума РФ отклонила изменения в закон «О реабилитации жертв политических репрессий» в части распространения его действия на жителей полуострова, подвергшихся за свои убеждения политическим репрессиям с 24 августа 1991 года по 18 марта 2014 года, поскольку они не соответствуют общему духу закона.