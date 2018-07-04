Махачкала, 4 июля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев освобожден от должности. Указ о его увольнении подписал 4 июля врио главы республики Владимир Васильев.

Отставка

В должности вице-премьера Алиев проработал более двух лет, с февраля 2016 года. Недовольство его работой высказал сегодня в ходе рабочего совещания Владимир Васильев. Он отметил, что Алиев по сути ввел руководство региона в заблуждение своим сообщением, что по итогам первого квартала было собрано в виде налогов дополнительно более 1 млрд рублей.

На самом деле, сумма едва превысила 300 млн рублей. На эти деньги планировалось решать первоочередные проблемы Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 июля, в доме у вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева были проведены обыски. По предварительной информации, они были связаны с расследованием уголовного дела в отношении бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и ряда его подчиненных.

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Рамазан Алиев был назначен на должность вице-премьера в новом правительстве Дагестана в феврале 2018 года. Он окончил Саратовский юридический институт. Работал следователем МВД и наркоконтроля, начальником инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Саратова. С 2013 года Алиев занимал должности начальника Контрольно-финансового управления главы Дагестана, а позже руководителя его администрации. В 2016 году был назначен бывшим руководителем региона Рамазаном Абдулатиповым вице-премьером.

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