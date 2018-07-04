Москва, 4 июля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о запрете Агентству по страхованию вкладов (АСВ) выступать одновременно кредитором и конкурсным управляющим при банкротстве банков Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 4 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

По действующим нормам, при отзыве лицензии у банка или его банкротстве АСВ пользуется тремя привилегиями. Во-первых, у агентства есть право первоочередного удовлетворения требований. Кроме того, АСВ также может оказывать влияние на ход процесса по банкротству банка на собраниях его кредиторов, а также выполнять полномочия органов управления банка.

Как отмечают в правительстве, такое положение АСВ противоречит концептуальным основам законодательства о банкротстве. Так, привилегированные кредиторы обладают ограниченными правами и не могут участвовать в принятии решений в ходе процедур банкротства. При этом АСВ в большинстве случаев становится доминирующим кредитором в делах о банкротстве банков, что вызывает недовольство других вкладчиков и кредиторов, чьи требования не такие значительные и кто не может оказывать влияние на ход ликвидационных процедур.

В связи с этим правительство предлагает лишить АСВ возможности участия в качестве кредитора при банкротстве, чтобы ограничить влияние агентства на банкротство банков.