Рим, 4 июля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Находящийся с визитом в Таллине президент Италии СерджоМаттарелла раскритиковал действия собственного правительства по вопросу о нелегальных мигрантах, сообщает Il Messaggero в среду, 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Формальный глава итальянского государства считает, что закрывать порты для кораблей с мигрантами и доводить дело до общеевропейских разговоров о закрытии границ — значит подвергать риску Шенгенские соглашения.

С точки зрения Маттареллы, молодые жители континента считают себя «европейцами», а не представителями конкретных наций, а потому вряд ли согласны с политикой и риторикой правительства Конте, Сальвини и Ди Майо.

Оппоненты итальянского президента в социальных сетях напоминают ему, что совокупный рейтинг сформировавших правительство партий-победительниц парламентских выборов превышает собственный рейтинг Маттареллы в несколько раз.