Ташкент, 4 июля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Национальное агентство проектного управления Узбекистана и министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций разработают программу развития блокчейна на 2018−2020 годы, сообщает 4 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

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В рамках программы должно быть предусмотрено внедрение блокчейн-технологий в деятельность государственных органов. Реализация проекта должна стартовать с 1 января 2021 года.

Блокчейн-технологии планируется внедрить в государственные закупки, государственные услуги и верификацию сведений о личности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Ташкенте пройдет международный саммит Blockchain and Cryptocurrency Summit (WBC Summit), в рамках которого участники обсудят вопросы использования криптовалют и технологии блокчейна.