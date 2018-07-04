Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. За январь-июнь 2018 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 961 385,8 кв. м жилья, включая многоквартирные дома и индивидуальное строительство. Это в 1,7 раза меньше, чем показатели за тот же период 2017 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Тогда за первую половину года было введено в эксплуатацию 1 635 953,3 кв. м жилья, по данным городского комитета по строительству.

Для сравнения: по итогам первого полугодия 2016 года в Петербурге было введено в строй 1,2 млн кв. метров жилья. То есть, в прошлом году с января по июнь объемы ввода жилья в Петербурге заметно возросли, а в текущем году — еще более заметно упали.

В июне 2018 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 86 760,3 кв. м жилья, 89 домов на 1301 квартиру, включая индивидуальное строительство.

Лидером по вводу жилья в июне стал Приморский район, за ним следуют Пушкинский и Курортный районы. Помимо жилья, в июне 2018 года введено в эксплуатацию 38 объектов общегражданского назначения.