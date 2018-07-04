Москва, 4 июля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб в связи с ситуацией с туроператорами «Натали Турс» и DSBW-Tours, сообщает 4 июля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, рабочий орган будет возглавлять руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Штаб займётся мониторингом ситуации с приостановкой деятельности туроператоров и выработкой решений совместно с представителями МИД, Роспотребнадзора, Росавиации, ассоциации «Турпомощь» и общественных объединений туроператоров.

Напомним, ранее сегодня в «Натали Турс» сообщили, что компания аннулирует все ранее подтверждённые туры в связи с невозможностью выполнять обязательства перед партнёрами. Днём ранее туроператор DSBW объявил о прекращении своей деятельности.