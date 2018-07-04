Воронеж, 4 июля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Молодежный театр мюзикла может появиться в Воронеже, на площадке бывшего Дома офицеров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, такая возможность обсуждалась 4 июля на встрече врио губернатора Александра Гусева с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Александром Латушко.

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР На сцене театра

Как отмечалось, идея принадлежит Александру Латушко и композитору, дирижеру Воронежского театра оперы и балета Татьяне Шипулиной. По словам Александра Латушко, театр позволил был использовать творческий потенциал выпускников вокального отделения Воронежского государственного института искусств, а создание нового театрального коллектива могло бы стать перспективным направлением, привлекательным для молодежи.

Александр Гусев одобрил инициативу и попросил Александра Латушко подготовить подробный проект по организации театра мюзикла, чтобы проработать возможность его реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года Дом офицеров, ранее переданный из ведомства Минобороны в областную собственность, занимает областной молодежный центр. На днях концепцию развития молодежного центра была представлена врио губернатору: согласно задумке, в помоещниях бывшего Дома офицеров разместятся молодежные объединения, появится лекторий и кинозал, кофейня.