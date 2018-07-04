Чэнду, Китай, 4 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Детеныш гигантской панды стал жертвой паводка, вызванного непрекращающимися много дней ливнями в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

fortherock Детеныш гигантской панды

Работник резервата большой панды «Река Хэйшуй» по имени Чжан Сюэлян нашел детеныша панды лежащим мёртвым в воде на песчаном берегу реки близ деревни Юньхуа в уезде Даи около 13:30 по местному времени. Выяснилось, что детеныш был шести месяцев от роду и весил 14,25 кг. Вероятно, он случайно упал в воду во время паводка, а затем был вынесен потоком воды на берег после того, как захлебнулся.

Отметим, что гигантские панды являются символом Китая. Они крайне плохо размножаются, в связи с чем данный вид был признан находящимся под угрозой вымирания. Напомним, что 2 июля стало известно о рождении двух детенышей разного пола в Центре изучения и разведения гигантских панд в столице провинции Сычуань городе Чэнду.

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