Москва, 4 июля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Законопроект о допуске в реанимацию Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

MrArifnajafov Реанимация

Устанавливается обязанность медицинской организации предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающего реанимационные мероприятия. Порядок посещения установит Минздрав.

Сегодня обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не прописана, а на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в больницах решение о разрешении на посещение реанимации принимается в каждом конкретном случае, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Открывать реанимации для посещения родственников, я считаю, не только можно, но и нужно. Пациенты реанимаций более других нуждаются в поддержке близких, особенно это касается детей. Открытая реанимация — это гуманно и правильно», — сказал Огуль.

При этом, рассуждает парламентарий, превращать реанимацию в проходной двор нельзя.

«Правила посещения реанимации должны быть предельно строгими, чтобы не создавать риски для пациентов и не мешать врачам делать их дело», — считает депутат.