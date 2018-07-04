Москва, 4 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. На сегодняшний день мир переживает период кризиса международных отношений, период распада той системы, которая сложилась после Второй мировой войны, считает руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин. Об этом он заявил 4 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из м∕ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР «Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада»

«Распад этой системы зашёл очень далеко и затронул очень многие сферы жизни, — сказал Сытин. — Не только в России, но и в Европе, и США. Поэтому мир, безусловно, будет меняться. Некоторые тенденции я воспринимаю позитивно. Например, усиление субъектности европейских стран и их возможное укрепление в военном отношении».

Кроме того, он отметил, что сейчас президент США Дональд Трамп взбадривает европейские элиты, и в первую очередь речь идёт о Германии.

«Германия — лидер Евросоюза, и какова бы ни была судьба ЕС, ответственность за Центральную и Западную Европу лежит на Германии, и ей никуда не деться, — сказал Сытин. — Перед Германией встаёт национальная задача, которая формулируется очень просто — превратить бундесвер в вермахт».

Напомним, что разговоры об общих вооружённых силах Евросоюза вновь вошли в общемировую повестку дня после обострения отношений между Брюсселем и Москвой в связи с украинскими событиями. В частности, создать вооруженные силы ЕС призывали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава комитета немецкого парламента по внешней политике Норберт Рёттген.

В сентябре 2016 года Берлин и Париж обнародовали проект инициатив по модернизации европейской обороны. В числе прочего они призвали сформировать единый центр управления обороной. Позже, в 2017 году, министр обороны ФРГ опровергла информацию о создании единой европейской армии, но в мае 2018 года о том, что Евросоюзу нужна своя армия, заговорила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.