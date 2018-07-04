Симферополь, 4 июля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Крым попал в двадцатку регионов РФ по количеству зарегистрированной контрольной техники, почти все местные организации торговли и общественного питания внедрили онлайн-кассы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 4 июля сообщил руководитель УФНС по РК Роман Наздрачёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Эта работа ведётся в рамках внедрения онлайн-касс, которые передают сведения в налоговую службу о покупках клиентов. По состоянию на 1 июля около 97% крымских предпринимателей уже имеют 34 тысячи единиц данной контрольной техники», — отметил Роман Наздрачёв.

Напомним, с 1 июля ряд российских организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей, обязаны использовать контрольно-кассовую технику с автоматической онлайн-передачей данных в налоговые органы. Банки, а также правоохранительные органы — ФСО, ФСБ и СВР — освобождены от использования ККТ.

В 2017 году на работу онлайн-касс перешли около 20 тысяч крымских индивидуальных предпринимателей и организаций.