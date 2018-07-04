Псков, 4 июля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. На постоянное место жительство в Псковскую область с начала 2018 года переехали 447 соотечественников из-за рубежа — главным образом, из Молдавии, Узбекистана, Армении, Казахстана и Украины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, всего в регионе в этом году запланировали принять 950 человек.

Константин Юон. У берега реки Псковы. 1906

По программе переселения соотечественников в Псковскую область приезжают, в основном, люди трудоспособного возраста, 62% из них уже трудоустроены. Большинство — специалисты рабочих профессий, а также врачи, медсёстры, педагоги, инженеры, водители.

Отмечается, что 18% переселенцев этого года приобрели собственное жильё, остальные проживают у родственников или арендуют дома и квартиры.

В Псковской области переселенцам предоставляют ряд мер социальной поддержки, среди них — компенсация затрат на прохождение медосмотров для получения разрешения на временное проживание, компенсация до 50% стоимости аренды жилья, единовременные материальные компенсации на обустройство.

Напомним, программа переселения соотечественников действует в Псковской области с 2010 года. За это время на постоянное место жительства в регион переселились более 7,2 тыс. граждан России, ранее проживавших за её пределами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демографическая ситуация в Псковской области остаётся сложной, трудоспособное население уезжает в крупные города — Москву и Санкт-Петербург. При этом доля людей пожилого и старческого возраста в Псковской области — одна из самых высоких на Северо-Западе РФ.