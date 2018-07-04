Донецк, 4 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Четверо солдат украинской армии погибли от взрывов на минном поле, установленном ВСУ, заявил начальник пресс-службы ВС Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 4 июля «Донецкое агентство новостей».

Василий Верещагин. Смертельно раненый (фрагмент). 1873

По его словам, ночью 503-й отдельный батальон морской пехоты 36-й бригады ВСУ передвигались в боевой машине в село Талаковка. По пути украинские каратели наткнулись на минное поле, которое ранее установили другие украинские солдаты. В итоге четверо солдат ВСУ погибли, еще пятеро были ранены.

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Напомним, разведка республик заявляла о том, что украинские войска минируют территорию бессистемно и не зарисовывая карты, что приводит к гибели украинских солдат и мирных жителей.