Рим, 4 июля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в среду, 4 июля, на своей странице в Twitter подверг острой критике главу Национального института социального обеспечения Тито Боэри за его высказывания по вопросу о нелегальных мигрантах и пенсионном обеспечении граждан страны.

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Ранее Боэри заявил, что Италия заинтересована в мигрантах, потому что это поможет сбалансировать пенсионную систему. Кроме того, он выступил против плана правительства отменить повышение пенсионного возраста и штрафы за досрочный выход на пенсию.

Наконец, глава института считает, что мигранты никак не вредят итальянскому рынку труда, потому что занимают на этом рынке те места, которые не хотят занимать сами итальянцы.

«Боэри продолжает заниматься политикой и игнорировать желание огромного числа итальянцев работать. Он что, живет на Марсе?» — иронически прокомментировал Сальвини.