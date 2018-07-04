Псков, 4 июля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Опочецком районе Псковской области с 5 по 7 июля пройдет восьмой этап Кубка России — ралли «900 озер-2018», сообщает-пресс-служба региональной администрации.

Pskov.ru Ралли

В соревнованиях примут участие 47 экипажей из ряда регионов России. Помимо современных спорткаров, на трассу также выйдут десять автомобилей советской «классики».

Спортсменам предстоит преодолеть порядка 280 км гравийной трассы с шестью скоростными участками общей протяженностью свыше 80 км.

Также в рамках мероприятий состоится пятый этап LADA Rally Cup и шестой этап чемпионата Северо-Западного федерального округа.