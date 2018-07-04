Ульяновск, 4 июля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области восстановительные работы в наиболее пострадавших от непогоды районах идут в круглосуточном режиме. Для оказания помощи ульяновским энергетикам выехали бригады из Самарской, Оренбургской, Пензенской областей и Чувашии, сообщает ульяновское министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта.

Сергей Беляков Спасатели МЧС

По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. Они будут проводиться до полного восстановления электроснабжения потребителей.

По данным властей, в результате прохождения по территории Ульяновской области грозового фронта, сопровождавшегося ливнями с грозами и усилением ветра с порывами до 25 м/с, повреждены оказались несколько опор воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ. Основной удар стихии принял на себя Цильнинский район. По данным властей, здесь зафиксированы повреждения опор ЛЭП, в результате отключение электроэнергии произошло в 49 населенных пунктах. В помощь прибыли дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов — Самарской, Оренбургской, Пензенской областей и Чувашии. Потребители переведены на резервную схему электроснабжения.

Аварийные отключения электроэнергии также были зафиксированы в Ульяновском и Чердаклинском районах. Кроме того, упавшие из-за сильного ветра деревья повредили несколько крыш многоквартирных домов на станции Лаишевка Ульяновского района.