Новороссийск, Краснодарский край, 4 июля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Новороссийске Краснодарского края маленькая девочка выжила после падения с высоты пятого этажа. По информации руководителя управления по делам несовершеннолетних городской администрации Евгения Титкова, инцидент произошёл в одном из домов на набережной имени Адмирала Серебрякова.

Цитата из х/ф «Антихрист». Реж. Ларс фон Триер. 2009. Франция, Германия и др Падение из окна

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Двухлетнего ребёнка скорая помощь доставила в городскую больницу. Однако медики ни травм, ни ссадин на теле девочки не обнаружили. «Ребёнок находился в шоке. Врачи проинформировали о случившемся правоохранительные органы», — уточнил Титков, слова которого приводит официальное сетевое издание администрации города «Официальный Новороссийск».

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Сотрудники УВД выяснили, что в гости к новороссийской семье приехала супружеская пара с ребёнком из Анапы. Пока родители сидели на кухне, девочка подвинула табурет к окну в комнате и попыталась посмотреть на улицу. Москитная сетка, на которую она оперлась, не выдержала веса ребёнка, и девочка упала.

Добавим, что это второй подобный случай в 2018 году. Всего же в России ежегодно от невнимания взрослых таким образом страдает более 5 тысяч детей.