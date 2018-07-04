Москва, 4 июля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа в связи с национальным праздником — Днем независимости США, передает 4 июля ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Путин направил поздравление Трампу», — сказал Песков.

В 2018 году Соединенные Штаты отмечают 242 годовщину провозглашения своей независимости от Великобритании.

Добавим, в настоящее время стороны ведут подготовку к встрече, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

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