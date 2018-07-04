Ташкент, 4 июля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Узбекистан с 7 по 10 июля установится аномально жаркая погода — столбики термометров поднимутся до 45 градусов, сообщает 4 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на данные «Узгидромета».

Олег Филиппов ИА Красная Весна Верблюд

Сухой и жаркий воздух придет на территорию республики из Ирана через территорию Туркмении. Температура воздуха будет превышать средние многолетние значения на 5−7 градусов.

Отметим, самая жаркая погода в Ташкенте была зафиксирована 18 июля 1997 года — температура воздуха составила 44,6 градуса. В 1983 году в Аякагитме температура поднялась до 49,5 градусов.