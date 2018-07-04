Вильнюс, 5 июля, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Скоро Литве станет невыгодно находиться в составе Евросоюза, и виновата в этом недальновидная политика ее руководства. Как хорошая статистика по стране может стать причиной перемен к худшему, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По правилам Евросоюза время от времени происходит пересчет дотаций, те страны — члены ЕС, которые справились со своими трудностями, не могут претендовать на экономическую помощь, а, напротив, должны помогать находящимся в трудном положении. Бодрые рапорты литовского руководства о том, что средства, выделенные для помощи Литве, отлично работают на благо литовского народа, переводят ее в разряд благополучных членов ЕС. А это значит, что начиная с 2022 года Литва из получателей дотаций должна стать их донором для «менее благополучных» членов ЕС.

То, что дотации, полученные самой Литвой, были успешно разворованы ее верхушкой, а благополучие населения существует только в экономических отчетах, никого в Брюсселе не волнует. И как же теперь быть этой, не к месту заявившей о своем прекрасном экономическом самочувствии прибалтийской республике? Впору начинать процесс выхода из ЕС, чтобы не отдавать долги, которые отдать все равно невозможно?

Читайте статью Литва объявит о выходе из Евросоюза? и другие статьи Олега Михайлова, посвященные ситуации в Литве.