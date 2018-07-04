Турин, Италия, 4 июля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Криштиану Роналду «уже думает по-итальянски и ищет себе дом в Турине, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на испанские спортивные СМИ в среду, 4 июля.

Ludovic Peron Кристиано Роналду в сборной Португалии

По данным журналистов, португалец может сменить «Реал» на «Ювентус» уже этим летом, а сумма трансфера составит 100 млн евро.

Испанские источники отмечают, что Роналду тщательно подходит к выбору своей «резиденции», ведь Турин — куда более холодный город, чем Мадрид.