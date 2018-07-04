Йоханнесбург, ЮАР, 4 июля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Младший сын бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы Вузи Нхалаканипхо Зума скончался от системной красной волчанки, сообщает агентство Prensa Latina.

Эдвард Мунк. У смертного одра. 1895

О причине смерти сообщила семья Зумы 4 июля. Смерть Вузи Зумы наступила 1 июля. Действующий президент страны Сирил Рамафоса и члены правительства направили соболезнования семье умершего.

Вузи был пятым сыном президента Джейкоба Зумы (2009−2018) и его супруги Кейт Мантшо, покончившей жизнь самоубийством в 2000 году. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года Зума был отстранен от власти. Он обвиняется в коррупции, вымогательстве и отмывании денег.