Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вернёт в команду нападающего Артёма Дзюбу. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

«Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать во благо команды. Так что он возвращается», — сказал Семак.

Он также отметил, что в клубе должны дать возможность Дзюбе играть на том уровне, который он показывает в составе сборной России на чемпионате мира.

Напомним, во второй половине сезона 2017/18 Дзюба играл в аренде в составе тульского «Арсенала», после чего получил вызов в национальную команду.

На чемпионате мира Дзюба провёл четыре матча и забил три гола — в ворота Саудовской Аравии, Египта и Испании.

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