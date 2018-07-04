Калужские чиновники от культуры осуждены за растрату и самоуправство
Калуга, 4 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор в отношении руководителя и главного бухгалтера отдела культуры Износковского района за совершение растраты с использованием служебного положения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, судом было установлено, что с января 2012 года по декабрь 2016 года в районном отделе культуры приняли на работу двух граждан, достоверно зная, что работники трудоустроены фиктивно и их обязанности по занимаемым должностям не исполняются.
Кроме этого, руководитель отдела культуры приняла на работу гражданина, зная, что он не будет работать. Впоследствии злоумышленница издавала приказы в отношении этого работника о его премировании, в связи с чем, ему незаконно были начислены в счет оплаты труда 700 тыс. рублей, принадлежащие администрации района.
Всего, в результате преступных действий обвиняемыми был причинен ущерб бюджету района на общую сумму более 4 млн рублей.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины должностных лиц и назначил руководителю отдела наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, а главному бухгалтеру — 3 года лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы осужденным назначено условно. Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу.
Также прокуратурой направлено исковое заявление о взыскании в пользу администрации Износковского районв более четырех млн рублей, полученных осужденными в результате преступных действий.
Напомним, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области в 2017 году было выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. В частности, уголовные дела о фактах коррупции были возбуждены в отношении трех должностных лиц органов местного самоуправления.