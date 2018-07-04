Калуга, 4 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор в отношении руководителя и главного бухгалтера отдела культуры Износковского района за совершение растраты с использованием служебного положения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, судом было установлено, что с января 2012 года по декабрь 2016 года в районном отделе культуры приняли на работу двух граждан, достоверно зная, что работники трудоустроены фиктивно и их обязанности по занимаемым должностям не исполняются.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судья зачитывает приговор

Кроме этого, руководитель отдела культуры приняла на работу гражданина, зная, что он не будет работать. Впоследствии злоумышленница издавала приказы в отношении этого работника о его премировании, в связи с чем, ему незаконно были начислены в счет оплаты труда 700 тыс. рублей, принадлежащие администрации района.

Всего, в результате преступных действий обвиняемыми был причинен ущерб бюджету района на общую сумму более 4 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины должностных лиц и назначил руководителю отдела наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, а главному бухгалтеру — 3 года лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы осужденным назначено условно. Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу.

Также прокуратурой направлено исковое заявление о взыскании в пользу администрации Износковского районв более четырех млн рублей, полученных осужденными в результате преступных действий.

Напомним, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области в 2017 году было выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. В частности, уголовные дела о фактах коррупции были возбуждены в отношении трех должностных лиц органов местного самоуправления.