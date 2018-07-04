Эрбиль, Ирак, 4 июля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Глава правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) использует курдские территории в Ираке для нападения на Турцию, сообщает 4 июля Anadolu.

Kurdishstruggle Снайпер рабочей партии Курдистана (РПК)

Барзани подчеркнул, что данный факт общеизвестен и отношение к нему Эрбиля отрицательное, глава автономного правительства также отметил, что планирует посетить Турцию для переговоров, в том числе и по этому вопросу.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Повстанцы сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.