Рязань, 4 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. 75% труб канализационной системы Рязани находятся в непригодном состоянии и нуждаются в скорейшей замене. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в региональном исполкоме ОНФ 4 июля, говорилось в ходе круглого стола, на котором обсуждались причины провалов грунта в Рязани.

Канализационный люк

Как отмечалось, только в июне таких случаев в областном центре было шесть. В числе причин специалисты называют неудовлетворительное состояние подземных коммуникаций, а том числе систем водоотведения: общий износ канализационных систем города составляет 75%, а на некоторых участках достигает 100%.

Городскому коллектору уже более 30 лет, и, по мнению специалистов, необходима замена труб водоотведения различного диаметра или их санация с использованием бестраншейного метода. Полный ремонт канализационных сетей в городе в общей сложности на данный момент обойдется в 9 млрд рублей. Исполком ОНФ решил направить предложение разработать «дорожную карту» по приведению в нормативное состояние системы водоотведения в правительство региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожая ситуация в Рязани и с теплосетями: в 2016 году их износ составлял 85% при среднем возрасте в 30 лет, стоимость полной замены изношенных коммуникаций оценивали в 11 млрд рублей.