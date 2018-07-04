Владикавказ, 4 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Прощание с участником команды КВН «Пирамида» Асланом Алборовым состоится во Владикавказе 6 июля. Об этом сообщил директор театра КВН в Северной Осетии Сослан Плиев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Сказать что-либо о причине смерти артиста пока нельзя. Алборов скончался лишь несколько часов назад, отметил Плиев в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, о внезапной кончине Аслана Алборова стало известно 4 июля. Трагедия произошла на базе отдыха под Владикавказом.

По предварительным данным, 34-летний игрок КВН покончил с собой. В составе команды «Пирамида» Алборов выступал с 2004 по 2010 год.

Читайте также: Во Владикавказе умер участник команды КВН «Пирамида»