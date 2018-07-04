Махачкала, 4 июля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В Дагестане проходят оперативно-следственные мероприятия в доме у заместителя председателя правительства Рамазана Алиева. Обыски также проводятся сегодня, 4 июля, в его кабинете в Доме правительства, пишут дагестанские СМИ.

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. Россия Обыск

По данным источников в правоохранительных органах эти мероприятия связаны с уголовным делом, фигурантами которого являются бывшие чиновники Дагестана — премьер-министр Абдусамад Гамидов, два его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов.

Есть информация также, что Рамазан Алиев якобы сам стал фигурантом уголовного дела по факту превышения им должностных полномочий, в то время как занимал пост руководителя администрации главы Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Дагестане был задержан ряд высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Абдусамадом Гамидовым. Их переправили в Москву, где ведется расследование уголовного дела по фактам мошенничества и хищения бюджетных денежных средств на сумму более 100 млн рублей.