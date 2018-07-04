Тегеран, 4 июля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Давление, которое президент США Дональд Трамп оказывает на международные компании, чтобы те не покупали иранскую нефть, приведет к росту цен, что, в свою очередь, навредит собственной экономике США, заявил 4 июля представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, нефть не должна использоваться в качестве оружия или инструмента достижения политических целей.

«Требование Трампа о том, что иранская нефть не должна покупаться, и его давление на европейские фирмы тогда, когда Нигерия и Ливия находятся в состоянии кризиса, когда экспорт нефти из Венесуэлы упал из-за санкций США, когда внутреннее потребление Саудовской Аравии выросло летом, является не чем иным, как вредом самому себе», — отметил он.

«Оно [требование] приведет к росту на глобальных нефтяных рынках», — добавил он. — В конечном счете именно американскому потребителю придется платить цену за политику Трампа».

Напомним, в конце июня в государственном департаменте США заявили о своем намерении «убедить» все страны мира, в том числе Китай и Индию, полностью отказаться от импорта иранской нефти.