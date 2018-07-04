Москва, 4 июля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Нефтяной рынок получил поддержку за счёт снижения запасов сырья в США. Сегодня, 4 июля, наблюдается стабильность нефтяных котировок с признаками незначительного роста на фоне умеренных торгов на российском фондовом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок нефти

С другой стороны, нефтяные котировки удерживают и снижения добычи нефти со стороны Венесуэлы, Канады и Ливии. Продолжение военного конфликта в Ливии может существенно оказывать давление на нефть, учитывая, что во втором полугодии поставки со стороны Ирана прекратятся. Также внимание многих участников рынка приковано к выходу данных по динамике запасов США от Энергетического информационного агентства (EIA), которые опубликуются 5 июля.

«При сохранении подобного рода стабилизирующих факторов цена на нефть для марки Brent будет торговаться в районе $78 за баррель. А для сланцевой нефти марки WTI цена останется в пределах $75 за баррель», — считает эксперт.

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