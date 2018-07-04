Астана, 4 июля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана отдает приоритет в экспорте картофеля рынкам Узбекистана и России, сообщает 4 июля издание Forba. kz со ссылкой на председателя союза Кайрата Бисетаева.

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«Выход на китайский рынок — это самый последний пункт нашей экспортной политики», — отметил глава союза картофелеводов.

По его словам, для повышения конкурентоспособности казахстанского картофеля в Китае необходимо научиться выращивать органическую продукцию.

Бисетаев добавил, что сегодня Казахстан готов поставить 500 тыс. тонн картофеля. Однако при проблемах с поставкой в Узбекистан и Россию может произойти снижение цен, что повлечет снижение рентабельности отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию России плодоовощной продукции из Киргизии и Казахстана. Продукция перевозилась с недостоверной маркировкой.