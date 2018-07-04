Барселона, Испания, 4 июля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Передача каталонских политиков, осужденных за сепаратизм испанским правосудием, в тюрьмы Каталонии не является частью сделки с правительством Испании. Об этом заявил председатель Женералитета Каталонии Ким Торра, выступая 4 июля перед зданием парламента, пишет газета ABC.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США В тюрьме

«Сегодня не прекращается это отклонение — содержание демократов в тюрьмах. Это основание для стыда для всех каталонских, испанских и европейских демократов. Сегодня они ближе к нам, но они не там, где им следует быть: свободными и без текущих уголовных дел, — сказал Торра. — Их передача не является политическим жестом и ни в коем случае не составляет часть переговоров».

3 июля испанский суд решил перевести нескольких лидеров сепаратистского движения в каталонские тюрьмы. Среди них — Ориоль Жункерас, Рауль Ромева, Жорди Санчес, Жорди Куишар и Карме Форкадель.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Каталонии собрали более €2 млн, чтобы выплатить залог за освобождение обвиняемых в мятеже и растрате государственных средств 14 каталонских политиков, однако залог еще не выплачен.