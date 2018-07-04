Депутаты Госдумы выступят в Конгрессе США
Москва, 4 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Выступление депутатов Госдумы в Конгрессе и Сенате США возможно уже осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля такой возможности не исключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Принято решение о начале парламентского диалога, который предполагает обмен делегациями и выступления в Сенате и Конгрессе депутатов Госдумы», — сказал Володин журналистам.
Он сообщил, что в ходе состоявшейся накануне встречи с делегацией Конгресса США американская сторона озвучила приглашение российским парламентариям.
«Они пригласили и сказали о том, что было бы хорошо, чтобы российская сторона, депутаты, выступили со своей позиции, представили позицию российского парламента», — отметил Володин.
Решение о составе делегации будет принято позже, исходя из формирования программы визита.