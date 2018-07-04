Москва, 4 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Заслуженный деятель искусств РСФСР, бывший ректор Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Борис Куликов умер в возрасте 86 лет. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба консерватории.

Mosconsv.ru Борис Куликов

Куликов руководил учебным заведением в 1974—1990 годах. Он также являлся профессором кафедры хорового дирижирования.

Борис Куликов родился в Москве 10 июня 1932 года. Окончил Московское хоровое училище, где затем преподавал в 1958—1962 годах, дирижерско-хоровой факультет и аспирантуру в Московской консерватории.

Куликов выступил составителем «Хрестоматии по дирижированию». Музыканты, учившиеся у Куликова, работают в разных городах России и за рубежом.

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