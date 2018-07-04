Архангельск, 4 июля, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Желающих улететь из Архангельска в Анталью в этом году стало значительно больше, в результате был введен дополнительный чартерный рейс в Турцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта «Архангельск».

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкая «мышеловка»

Всего в летнем сезоне этого года планируется принять и отправить из Архангельска 468 прямых международных рейсов. В сезоне 2017 года было обслужено 436 рейсов.

По данным местных турфирм, недельный отдых на турецком берегу в отеле «все включено» стоит от 70 тысяч рублей на человека. Некоторые северяне, чтобы свозить семью в Турцию на 10 дней, взяли кредит в банке.

Увеличение числа чартерных рейсов привело к росту пассажиропотока. Так, в первом полугодии пассажиропоток в архангельском аэропорту вырос уже на 11%.

Добавим, что сегодня из Архангельска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Симферополь, Калининград, Мурманск, Сыктывкар, Нарьян-Мар, Котлас, Петрозаводск и на Соловки. Чартерные рейсы летают в Турцию, Болгарию и Тунис.

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