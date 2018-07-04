Новосибирск, 4 июля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Новосибирские статистики обнародовали информацию о динамике потребительских цен на бензин и дизельное топливо с 25 июня по 2 июля. Сегодня, 4 июля, в Новосибирскстате ИА REGNUM сообщили, что за неделю в Новосибирске цены на дизтопливо и бензин не изменились.

Цитата из х/ф «Хрусталев, машину!». Реж. Алексей Герман. 1998. Россия Неустойчивое равновесие

Согласно приведённым данным, на новосибирских АЗС литр бензина марки АИ-92 в этот период можно было купить по цене от 40,20 до 42,85 рубля. Литр АИ-95 отпускался по цене от 43,07 до 45,70 рубля, АИ-98 — от 45,90 до 48,20 рубля. За литр дизельного топлива на заправках просили от 45,25 до 48,90 рубля.

Между тем любопытная дискуссия развернулась в комментариях под новостью о замерших ценах на бензин в одном из местных СМИ. Пользователи подчёркивают, что, прежде чем «перестать дорожать», цены на бензин только и делали, что повышались. Также люди не верят, что рост цен на топливо замер окончательно:

«Радоваться или плакать, даже и не знаешь, скоро уборочная, так и начнёт дальше свой рост 100%».

«Да цены только опять поднимутся снова. У нас всё, что ни делается, делается к повышению цен», — считает подписчик новосибирского паблика в соцсети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Федерация автовладельцев России (ФАР), проверив 34 АЗС в 13 регионах, озвучила данные, что в среднем на АЗС не доливают примерно 5% топлива. Фактическая цена за литр бензина становится выше из-за недолива.

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