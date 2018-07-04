Екатеринбург, 4 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне старта Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге в девятый раз, и Пятого Российско-Китайского ЭКСПО, призвал привести все задействованные в подготовке к выставке силы и ресурсы в полную готовность. Об этом он заявил 4 июля на заседании областного правительства.

Innoprom.com ИННОПРОМ

«Мы ожидаем делегации из 95 стран мира. В выставке примут участие 600 компаний-экспонентов. ИННОПРОМ должен подхватить тот позитивный настрой, который был задан прошедшими в Екатеринбурге матчами чемпионата мира по футболу, усилить его, развить. Это очень важно для продвижения региона, укрепления наших инвестиционных позиций», — сказал глава региона.

Он обратился к членам правительства с поручением обеспечить безупречную организацию визита официальных делегаций в той части, которая лежит в зоне их ответственности.

Напомним, Международная промышленная выставка ИННОПРОМ и Российско-Китайское ЭКСПО будут проходить с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».