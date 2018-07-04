Мадрид, 4 июля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» опроверг информацию о договорённости с ПСЖ о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщается на сайте «королевского клуба».

Soccer.ru Килиан Мбаппе празднует забитый мяч

Отмечается, что информация о достигнутом соглашении между «Реалом» и ПСЖ по трансферу Мбаппе не соответствует действительности.

Ранее ряд испанских СМИ сообщил, что «Реал» согласовал с ПСЖ переход Мбаппе за €272 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» опроверг информацию о том, что предложил «ПСЖ» за Неймара €310 млн.

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