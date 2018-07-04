Астана, 4 июля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Государственный советник юстиции Дастан Сартаев назначен главным военным прокурором Казахстана, сообщили 4 июля в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Bap.prokuror.kz Военная прокуратура Казахстана

После согласования с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым приказ о назначении подписал генеральный прокурор республики Кайрат Кожамжаров. С 2014 года Сартаев возглавлял прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Назарбаев подписал указ о назначении Ергали Мерзадинова ректором академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана. Ранее он занимал должность главного военного прокурора республики.