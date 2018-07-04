Владимир, 4 июля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Уровень дожития в России после пенсии крайне низкий, повышенная смертность. Сейчас люди работают и после выхода на пенсию, потому что им не на что жить. Социальное пособие является одним из основных источников выравнивания семейного бюджета для большинства населения страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации «Семья-Отечество» во Владимирской области, член региональной Общественно палаты, руководитель ООО «Союз», экономист Татьяна Сидорова.

Цитата из х/ф «Человек в футляре». Реж. Исидор Анненский. 1939. СССР «Кабы чего не вышло»

«Нужно ввести выравнивающий коэффициент пенсий, потому что сейчас в России очень много завышенных пенсий у людей, которые служили в бюджете и которые не выработали свой потенциал здоровья. Необходимо дифференцировать социальные пенсии. Нужно думать о пенсионной реформе, но не за счет радикального повышения пенсионного возраста, как сейчас предлагается. Подход властей к этому сложному вопросу должен быть взвешенным», — считает экономист.

Сегодня в России сама пенсионная структура занимает большой бюджет. Если перенести пенсионную систему в налоговую структуру с небольшим повышением штатов сотрудников, которые будут собирать пенсионные отчисления, то существенно уменьшатся расходы на содержание пенсионных фондов, на содержание имущества, которое принадлежит Пенсионному фонду РФ (ПФР). Сейчас больше 30% пенсионного бюджета тратится только на содержание самого ПФР — это очень много. А на содержании Пенсионного фонда РФ можно было бы сэкономить более 1 трлн рублей бюджета страны.

«Как экономист, я больше «против», чем «за» повышение пенсионного возраста — где-то 60% на 40%. Надо просчитать экономические эффекты, какие будут затраты на внедрение нового пенсионного обеспечения, предложенного правительством РФ, чтобы потом не потерять больше от этого новшества. Кроме того, хорошо бы собрать общественные советы в регионах России для обсуждения предложений, чтобы еще как следует подумать, надо ли повышать пенсионный возраст. Реформировать нужно, но не стоит торопиться, а стоит подумать. Пусть повышение будет не с 2019 года, а с 2020 года, зато решение будет взвешенным», — высказала свое мнение Сидорова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»