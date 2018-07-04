Киев, 4 июля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Донбассе украинские войска провели танковые учения на побережье Азовского моря, сообщает 4 июля УНИАН.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США, Великобритания «Мир — наша профессия». Кровавый абсурд

Согласно сообщению, учения прошли 3 июля. ВСУ отрабатывали боевую стрельбу из танков и БМП, тактику ведения боя. Легенда учений состояла в том, чтобы «отбить» высадку десанта на побережье Азовского моря.

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Напомним, в Донбассе с 2014 года продолжается гражданская война. Стороны конфликта дважды заключали Минские соглашения, однако Украина продолжает игнорировать договоренности. При этом киевские власти открыто заявляют, что используют Минские соглашения для перевооружения армии.

Также ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в нарушение перемирий.