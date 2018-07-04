Екатеринбург, 4 июля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 13 претендентов изъявили желание представить свои кандидатуры на пост мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава избирательной комиссии города и представитель конкурсной комиссии оп отбору кандидатов Илья Захаров.

Цитата из х/ф «Вся королевская рать». Реж. Роберт Россен. 1949. США Избирательная компания

«Одним из первых подал документы депутат Государственной думы Андрей Альшевских, также выдвинули свои кандидатуры представители администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко и Алексей Прядеин. Среди претендентов есть директора управляющих компаний, бизнесмены и общественные деятели. Есть представители от политических партий и движений. Ещё утром было около восьми кандидатов, а в течение дня подали заявки Аркадий Халявин, Лариса Ладушкина и другие, всех навскидку не смогу вспомнить. Учитывая, что сбор заявок продолжится до 6 июля, то количество кандидатов наверняка станет больше», — сообщил Илья Захаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге был дан старт приёму заявок на участие в конкурсе на пост главы Екатеринбурга. Заявки принимаются до 6 июля. А до 25 июля конкурсная комиссия рассмотрит заявки претендентов и отберёт как минимум двух кандидатов, выбирать из которых предстоит городской думе выборы в которую состоятся 9 сентября 2018 года.

Напомним, что по принятому в 2018 году закону в Екатеринбурге упразднена двуглавая система управления, при которой главу города выбирают жители, а главу администрации назначает конкурсная комиссия. С 2018 года в Екатеринбурге будет один «сильный» мэр, назначенный по «советской» системе. То есть кандидаты пройдут сито конкурсной комиссии, а затем за оставшихся претендентов проголосуют депутаты гордумы.