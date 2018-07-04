Калуга, 4 июля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Калужской области зарегистрировано 67 случаев заболевания корью. Болезнь протекает в легкой и средней форме. Летальных и тяжелых случаев не зарегистрировано, сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный комментарий для СМИ регионального минздрава.

Penn State Вирус кори (электронная микрофотография)

По данным ведомства, в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД в настоящее время на лечении находятся 3 человека, их состояние — удовлетворительное. Корью болеют не привитые от нее взрослые и дети.

Калужская область обеспечена вакциной против кори в достаточном количестве. По вопросу вакцинопрофилактики любой желающий может обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.

«Лечение кори проводится в полном соответствии с порядком оказания медицинской помощи подобным больным. На сегодняшний день можно говорить лишь о вспышке заболеваемости корью. Эпидемии кори в регионе нет», — подчеркивается в комментарии областного министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Калужской области были зафиксированы случаи массовых заболеваний корью. По этому поводу вышло постановления главного государственного санитарного врача региона Светланы Рожковой. Наиболее неблагополучная эпидемическая обстановка сложилась тогда в Калуге, а также в Боровском и Малоярославецком районах, где зарегистрировано 59 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 5,9 на 100 тыс. населения.

Это был первый случай заболевания корью в регионе с 2015 года. Ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости корью связывали с недостаточным охватом вакцинацией декретированных контингентов (мигрантов, переселенцев и ряда других). Рожкова отмечала отсутствие настороженности у медицинских работников при постановке диагноза в случаях, похожих на корь. По её словам, несвоевременное начало проведения противоэпидемических мероприятий и значительное количество неиммунного, восприимчивого населения способствует быстрому распространению кори.