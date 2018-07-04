Иркутск, 4 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Автомобильная погоня со стрельбой и убитым произошла сегодня, 4 июля, в Иркутске. По официальный информации регионального СУ СК РФ, в дневное время на пересечении улиц Кайская и 2-я Железнодорожная неизвестные лица произвели несколько выстрелов по автомобилю Toyota Ipsum и скрылись с места преступления. От полученных ранений мужчина, находившийся в иномарке, скончался в больнице.

СУ СК РФ по Иркутской области В Иркутске застрелили автомобилиста

Тем временем в интернете появилось видео с автомобильного регистратора. Посмотрев его, ряд иркутских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали, что случившееся, скорее всего, является криминальной разборкой.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде в Иркутске», водитель на Toyota уходил от погони, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Жигули». В этот момент к нему подбежал преследователь (мужчина в чёрном) и выпустил в жертву не менее 10 пуль.

СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»).