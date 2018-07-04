Москва, 4 июля, 2018, 14:57 — ИА Регнум. В настоящее время на российском туристическом рынке нет системного кризиса. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Он отметил, что уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в РФ на сегодняшний день высокий, поэтому «граждане могут спокойно планировать отпуск и отправляться на отдых».

Цитата из м/ф «Старая пластинка». Реж. Вячеслав Котеночкин. 1982. СССР «Всё хорошо, прекрасная маркиза»

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Что касается недавнего сокращения чартерных программ и приостановки деятельности отдельных туроператоров, то, по словам Сафонова, это связано с «неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры». Также в качестве причин сложившейся ситуации глава Ростуризма назвал ошибки в прогнозах потребительского спроса и завышенные ожидания относительно роста выездного туризма на ряде направлений.

Добавим, что в настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 июля, генеральный директор «Натали Турс» заявил о том, что компания аннулирует все ранее подтверждённые туры, так как не в состоянии выполнять обязательства перед партнёрами. По данным Ростуризма, общий размер финансового обеспечения туроператора «Натали Турс» составляет 156,4 млн рублей (150,5 млн рублей общий размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и 5,9 млн рублей размещено в фондах персональной ответственности туроператора).