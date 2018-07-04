Киев, 4 июля, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Со 2 июля в Волынской области Украины горняки шахты №10 «Нововолынская» (ГП «Волыньуголь») возобновили забастовку. До этого горняки регулярно бастовали с 2016 года. Рабочие требуют погасить задолженность по зарплате. Об этом 4 июля сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Иван Шилов ИА REGNUM Горняки, шахтеры

По его словам, правительство Украины накопило долги по зарплате перед горняками еще за 2016 год. Общая сумма задолженности перед шахтерами достигла 1,1 миллиарда гривен (41,8 млн долл).

«Хочу напомнить, 2 июля горняки первой смены шахты №10 «Нововолынская» отказались подниматься на поверхность. Впоследствии к ним присоединились коллеги из других смен. К такому шагу они вынуждены прибегнуть из-за задолженности по зарплате, которая уже составляет три месяца — апрель, май и июнь. Кроме погашения задолженности, протестующие требуют выделить средства на достройку шахты. Задолженность по заработной плате есть не только перед горняками шахты №10 «Нововолынская», но и на других госпредприятиях. На некоторых частично даже за 2016 и 2017 годы», — написал Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что сегодня, 4 июля, медики госпитализировали одного шахтера.

«Горняк, который протестовал под землей, доставлен в больницу. Сегодня, 4 июля, в 1:20 горняку шахты №10 «Нововолынская» Николаю Ковальчуку, который двое суток находился под землей, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты за три месяца, стало плохо: после рвоты, началось кровотечение. На шахту срочно прибыли медики из горно-спасательной службы, после чего Николай Ковальчук был доставлен в хирургическое отделение медицинского учреждения», — сообщил Волынец.

Глава профсоюза также проинформировал, что исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова согласовала перечисление на погашение долгов по зарплатам 8,3 млн долл.

«Вчера я разговаривал с исполняющим обязанности министра финансов Оксаной Маркаровой, которая сообщила, что согласовала перераспределение средств из статьи реструктуризация (закрытие шахт) на выплату зарплаты горнякам. А это — 220 млн грн. В нынешней ситуации это далеко не маленькие деньги… Однако, когда указанная сумма дойдет, собственно, к шахтерам, сказать сложно, поскольку прохождения средств через госказначейство требует соблюдения всех необходимых процедур», — считает Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня под стенами Рады прошел 10-тысячный митинг горняков, афганцев и чернобыльцев. Протестующие требовали погасить долги по зарплатам, вернуть льготы, снизить тарифы на коммунальные услуги, а также принять законопроект №8362, которым предлагается увеличить расходы госбюджета на 2018 год по программе «Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования сектора угольной промышленности».

Напомним, 20 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал вскоре погасить долги перед горняками.