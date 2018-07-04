Чимкент, Казахстан, 4 июля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В Чимкенте компания «Робоавиа» запустила производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили 4 июля в пресс-службе национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

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Новое предприятие является единственным производителем в Казахстане, который выполняет полный цикл сборки БПЛА. Беспилотники компании «Робоавиа» используются в сельском хозяйстве, геодезии, электроэнергетике и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в министерстве обороны Казахстана напомнили правила использования БПЛА. В частности, собственники беспилотников обязаны обратиться в уполномоченные органы для постановки устройства на учет.