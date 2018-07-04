Киев, 4 июля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Николаевской области Черноморский судостроительный завод признали банкротом, сообщает 4 июля «Укринформ».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Остановленное производство

Согласно сообщению, предприятие было признано банкротом 3 июля хозяйственным судом области. В 2015 году была введена процедура санации завода, но мероприятия по возвращению предприятия в рабочее состояние ни к чему не привели. Суд постановил начать процедуру ликвидации завода.

Напомним, ранее на неопределенный срок был остановлен завод «Днепразот» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности страны. Работа завода была прекращена из-за высоких цен на природный газ.

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Также предприятие «Коневодство Украины» может быть объявлено банкротом, поскольку оно имеет задолженность по налогам на сумму более 18 млн гривен ($680 тыс.).